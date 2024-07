W gronie faworytów do sędziowania finału znajdują się Daniele Orsato ( Włochy ), Clément Turpin (Francja), Slavko Vinčić ( Słowenia ) i oczywiście Szymon Marciniak . Każdy z tych sędziów ma na koncie znaczące sukcesy i wysoką pozycję w hierarchii UEFA. Co istotne, wszyscy prowadzili już finał Ligi Mistrzów , czyli drugi najważniejszy mecz organizowany przez UEFA.

Kto poprowadzi finał Euro 2024? Szymon Marciniak w czołówce

Największym faworytem wydaje się być 48-letni Daniele Orsato. Wiadomo, że Włoch po turnieju kończy karierę, a finał Euro 2024 byłby wspaniałym zwieńczeniem jego przygody z gwizdkiem. Orsato poprowadził już cztery mecze na Euro 2024 i mimo kilku błędów, jego pozycja w UEFA jest bardzo mocna. Kolejnym solidnym kandydatem jest Slavko Vinčić, który prowadził ostatni finał Ligi Mistrzów. Jego występy na Euro są solidne, a do tej pory poprowadził dwa mecze fazy grupowej.

Clément Turpin z Francji i Anthony Taylor z Anglii również byli brani pod uwagę jako sędziowie finału. Turpin poprowadził dwa mecze fazy grupowej oraz ćwierćfinał. Dodatkowo sędziował mecz otwarcia, co jest prestiżową nominacją. Jego ćwierćfinałowy występ był na satysfakcjonującym poziomie. Niestety, Anthony Taylor nie miał tak udanego turnieju. Jego mecz Niemcy - Hiszpania obfitował w błędy, co sprawia, że jego szanse na poprowadzenie kolejnych meczów są minimalne.

Szymon Marciniak z szansą na finał Euro 2024

Szymon Marciniak poprowadził na Euro dwa mecze, w tym pojedynek Szwajcaria - Włochy w ramach 1/8 finału. Jego obecność na boisku gwarantowała spokój i pewność, co jest niezbędne na najwyższym poziomie rozgrywek. Dodatkowym atutem Marciniaka jest jego rola w ćwierćfinale Portugalia - Francja, gdzie pełnił funkcję sędziego technicznego, co świadczy o zaufaniu, jakim darzy go UEFA.