W Szkocji zawrzało po dramatycznym meczu. Kraj pogrążony w rozpaczy. "Zdruzgotani"

Podczas gdy w poniedziałek we Frankfurcie rozgrywała się walka o pierwsze miejsce w grupie A, w Stuttgarcie Szkoci i Węgrzy walczyli o przedłużenie nadziei na awans do fazy pucharowej. Oprócz dwóch pierwszych miejsc z grupy wychodzą również cztery najlepsze zespoły z pozycji 3. Zarówno Szkocja, jak i Węgry przed ostatnią kolejką miały na to szansę.

Węgrzy wywalczyli zwycięstwo rzutem na taśmę. Bierność pogrążyła Szkotów

Rozpacz w szkockich mediach. "Synonim chwalebnej porażki"

"Potencjał na wyjście z fazy grupowej dużego turnieju ponownie został wyczerpany. Trudno pozbyć się poczucia, że żadna wcześniej przepuszczona szansa nie była tak dobra, jak ta na Euro 2024. Od dawna mówi się, że Szkocja jest synonimem chwalebnej porażki i dostaliśmy tego kolejny przykład. Ale co w tym jest chwalebnego?" - zastanawiali się dziennikarze "The Herald".

"Szkocja jest zdruzgotana po bolesnej porażce z Węgrami. Zespół Steve’a Clarke’a był o krok od przejścia do historii jako pierwszy, który zakwalifikował się do fazy pucharowej na wielkim turnieju. Nadzieje te rozwiały się w Stuttgarcie, gdy Węgrzy trafili w ostatniej minucie doliczonego czasu gry. Wielu kibiców zalało się łzami - musieli zakończyć pełną wrażeń imprezę w Niemczech i zaplanować powrót do domu" - relacjonowali dziennikarze "The Scottish Sun".