W portugalskich mediach wrze po blamażu z Gruzją. Znaleźli winnego, to on jest "antybohaterem"

Reprezentacja Portugalii wprawdzie wygrała rywalizację w grupie F, ale cieniem na jej występie w pierwszych meczach Euro 2024 kładzie się to, co wydarzyło się w meczu z Gruzją. Cristiano Ronaldo i spółka przegrali 0:2, co wywołało konsternację nie tylko wśród portugalskich kibiców, ale też i dziennikarzy. Tamtejsze media nie kryją zaskoczenia obrotem spraw i wskazują, który piłkarz najbardziej zawiódł na boisku.