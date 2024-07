Upubliczniono list Karola III do trenera Anglików. Co za słowa po finale

Gareth Southgate jak na razie nie ma szczęścia do finałów Euro - po raz pierwszy wraz z "Synami Albionu" stanął przed szansą zgarnięcia złota na ME w roku 2021, ale wówczas lepsi okazali się mocno rozpędzeni Włosi, którzy byli w trakcie swojej fantastycznej serii 37 kolejnych występów bez porażki.

Karol III z apelem do Anglików po finale Euro 2024. "Namawiamy, by..."

"Choć zwycięstwo wam umknęło dzisiejszego wieczoru (tj. 14 lipca - dop.red.), ja i moja żona dołączamy do reszty rodziny i namawiamy Was do tego, byście trzymali swe głowy wysoko" - zaczął monarcha w specjalnym liście adresowanym do Southgate'a i jego podopiecznych.