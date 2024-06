Ukraińcy wrócili z dalekiej podróży, arcyciekawa sytuacja w grupie E

W piątek odbywały się "derby sąsiadów Polski", a ich uczestnicy podchodzili do popołudniowego spotkania w zgoła odmiennych nastrojach. Reprezentacja Słowacji zachwyciła w pierwszej kolejce, pokonując faworyzowanych Belgów. Z kolei Ukraińcy mieli łatwo poradzić sobie z kadrą Rumunii, a tymczasem przegrali aż 0:3 i w piątek mieli nóż na gardle. Choć podopieczni selekcjonera Rebrowa przegrywali, z nawiązką odrobili straty i ostatecznie wygrali 2:1. Tym samym wrócili do walki o awans do 1/8 finału.