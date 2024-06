Kibice piłkarscy z niecierpliwością czekają na fazę pucharową Euro 2024. Ta rozpocznie się w końcu w najbliższy weekend i to od razu z grubej rury, bo chociażby w sobotę o 21:00 gospodarze zmierza się z nieobliczalnymi Duńczykami. Już w zmaganiach zasadniczych nie wiało jednak nudą. Najlepszym na to przykładem są pojedynki rozegrane w środę. Zarówno w grupie E, jak i F każda z drużyn miała szansę na przepustkę do 1/8 finału. Nie obyło się bez sensacji. W walce o trofeum pozostała między innymi Gruzja. Do domu pakują się natomiast Czesi i Ukraińcy.

