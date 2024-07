UEFA zmieniła ten przepis tuż przed finałem. Już tego nie uznają

UEFA zmieniła zasady przyznawania tytułu króla strzelców

Te zasady przy Euro 2024 odejdą jednak do lamusa. Liczyć ma się jedynie liczba bramek i jeśli dojdzie do remisu, wówczas trofeum trafi do każdego piłkarza z największą liczbą goli, a nagroda zostanie podzielona. Jak na razie wygląda więc na to, że jeśli Dani Olmo i Harry Kane nie zmienią wyniku bramkowego, nagrodzonych zawodników będzie o wiele więcej.