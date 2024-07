Tyle Szymon Marciniak zarobił podczas Euro. Wystarczy porównać, duża strata

Szymon Marciniak ostatecznie został w Niemczech do końca Euro 2024. Chociaż nie prowadził spotkania finałowego jako sędzia główny, doskonale sprawdził się w roli technicznego. To oznacza, że za każdy występ otrzymał niemałe pieniądze. Ostateczna kwota może robić wrażenie, a co ciekawe, najwięcej udało się Polakowi zarobić wcale nie podczas finału. Inny turniej cenił sobie jednak jego pracę o wiele bardziej.