Tuż przed półfinałem Euro uderzyli w czuły punkt Mbappe. Jasny przekaz

Mbappe pozostaje kapitanem reprezentacji Francji i stara się pokazywać z jak najlepszej strony podczas Euro. Wydaje się jednak, że jego przyzwoity poziom nie do końca przekłada się na zaangażowanie kolegów . Jak dotąd Fracuzi nie strzelili gola z akcji , co doskonale pokazuje, w jakim marazmie znaleźli się podopieczni Didiera Deschampsa.

Kylian Mbappe nie cierpi swojej maski

Napastnik reprezentacji Francji nie ma najlepszych wspomnień z początkowych meczów Euro. Już w pierwszym spotkaniu przeciwko Austrii był kontuzjowany - doszło do złamania nosa, a zawodnik musiał opuścić boisko. Od tamtego czasu, by chronić swoją twarz, musiał zacząć nosić podczas treningów i spotkań maskę.

"Gra w masce jest dość trudna, bo ogranicza pole widzenia, pot się zamyka i trzeba go jakoś wypuścić. Przez pierwsze kilka dni czułem się, jakbym miał na sobie okulary 3D, jakbym to nie ja w ogóle grał. Jeśli będę mógł zdjąć maskę, to to zrobię, ale teraz nie mam wyboru. Nienawidzę tego" - mówił piłkarz po meczu z Belgią.