Trener Holendrów zaskoczył po porażce. "Nie ma sposobu, by na to zareagować"

To nie jest rzut karny. Jego jedynym zamiarem było zablokowanie strzału. Następnie Harry Kane oddał strzał i ich stopy zderzyły się. Piłka nożna jest niszczona przez tego typu decyzje VAR-u. Ta kara nie zostałaby wymierzona w Anglii. Co powinieneś zrobić jako obrońca? Myślałem, że sędzia odgwizdał wiele głupich rzeczy, ale to nie przez niego przegraliśmy

~ Ronald Koeman