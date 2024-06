Trener Holendrów bez litości dla podopiecznego. Piłkarz był zdruzgotany

Ostatni dzwonek dla Holendrów, Austriacy wrzucili ich na karuzelę

Reprezentacja Holandii nie ma za sobą specjalnie udanej fazy grupowej Euro 2024. Już na "dzień dobry" czekała ich męczarnia przeciwko Polakom. Po golu Wouta Weghorsta z końcówki udało im się jednak zgarnąć trzy punkty - jak się okazało, kluczowe. Później przyszedł bowiem bezbramkowy remis z Francją (gdzie o krok od gola był Xavi Simons), co przyniosło "Oranje" słodko-gorzkie wieści . Byli bowiem praktycznie pewni awansu do 1/8 finału, ale żeby nie zająć trzeciego miejsca musieli zapunktować przeciwko Austrii .

To się jednak nie udało. Zespół Ralfa Rangnicka zaprezentował to, co potrafi najlepiej. Austriacy atakowali wysokim pressingiem i często oddawali strzały na holenderską bramkę. Chociaż nie ustrzegli się błędów, ostatecznie wygrali 3:2 - i to w pełni zasłużenie. Ten rezultat oznacza, że "Oranje" zajęli zaledwie trzecią lokatę i mogą trafić na bardzo trudnego rywala już w pierwszym spotkaniu fazy pucharowej.