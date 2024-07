Trener Anglików poszedł na całość. Padło ważne pytanie o Lewandowskiego

- Trener Garteh Southgate zrobił na mnie duże wrażenie. Zdecydował się zdjąć z boiska kapitana Harry’ego Kane’a, mimo że było prawdopodobieństwo, iż dojdzie do rzutów karnych. No nie wiem, czy w polskiej kadrze moglibyśmy liczyć na to, że nasz kapitan - Robert Lewandowski - schodzi z boiska... - zastanawiał się Łukasz Gikiewicz, wysłannik Interii na Euro 2024 w programie "Gramy dalej".