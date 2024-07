Mario van der Ende jest 68-letnim emerytowanym sędzią piłkarskim. Urodził się w holenderskim Den Haag. Przez dziesięć lat był arbitrem FIFA (1990-2000). Kariera doprowadziła go do pracy przy pięciu meczach na mistrzostwach świata (1994 i 1998) oraz gwizdania przy Euro 1996. Poprowadził osiem finałów - sześć w futbolu w jego kraju, a dwa na arenie europejskiej. Tymi ostatnimi były starcia rozegrane w 1992 roku - o Superpuchar Europy (Manchester United - Crvena Zvezda 1:0) i o mistrzostwo Europy do lat 21 (Włochy - Szwecja 2:0).

Reklama