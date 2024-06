To przesądziło o kolejności wyjścia z grupy. Niespodziewany winowajca

We wtorek reprezentanci Słowenii mieli podwójny powód do świętowania. Po pierwsze udało im się bezbramkowo zremisować z Anglikami, co samo w sobie jest powodem do dumy. Zdobyty przeciwko wicemistrzom Europy punkt sprawił też, że Słoweńcy po raz pierwszy w swojej historii awansowali do fazy pucharowej wielkiego turnieju. A euforia mogła być jeszcze większa, bo jeden szczegół dzielił ich od wyprzedzenia w tabeli Danii i wyjścia nie z trzeciego, a z drugiego miejsca.