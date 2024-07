To koniec występów Cristiano Ronaldo na mistrzostwach Europy. Portugalczyk zakończył ten rozdział swojej kariery piątkowym ćwierćfinałem z reprezentacją Francji. 39-latek miał okazję, by zostać bohaterem. Nie wykorzysta jej jednak i sam nie mógł uwierzyć w to, co się stało. Puenta jest dla niego bolesna, tak jak dla całej Portugalii.