Głowy będą gorące, bo to w końcu finał. Szymon Marciniak będzie odpowiadał za to, co będzie działo się przy ławkach rezerwowych. Będzie starał się o to, by zawodnicy oraz sztaby szkoleniowe nie weszły mu na głowę. On weźmie to na siebie, a tym czasie Francois Letexier będzie mógł prowadzić spotkanie. Francuz nie był faworytem, a teraz otrzymał wielką szansę, więc Szymon Marciniak będzie mógł mu udzielić cennych wskazówek. Bo będą pracować jako jeden zespół, a doświadczenie, jakie posiada nasz arbiter, będzie pomocne dla całej ekipy sędziowskiej

~ stwierdza Łukasz Gikiewicz