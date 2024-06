To była chwila grozy na Euro 2024. Są nowe wieści o reprezentancie Węgier

Przed pierwszym gwizdkiem meczu Szkocja - Węgry absolutnie nikt nie mógł się spodziewać tego, że na murawie dojdzie do tak dramatycznej chwili jak ta. W pewnym momencie trwania potyczki bowiem wychodzący do piłki bramkarz "Tartan Army" Angus Gunn przez przypadek staranował jednego ze swych kolegów oraz Barnabasa Vargę. Madziar padł na boisko i zaczął tracić kontakt z otoczeniem, później zaś trafił do szpitala. W środę nadszedł nowy komunikat w jego sprawie, sam futbolista również zabrał głos.