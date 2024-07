Ten skandal omal go nie "pogrzebał", kibice z niego kpili. Później stało się to

Historia Luisa de la Fuente w reprezentacji Hiszpanii jest niezwykle przewrotna. Wszystko zaczęło się 1 stycznia 2023 roku, czyli po mundialu w Katarze. W pierwszym sezonie nowy selekcjoner poprowadził "La Furia Roja" do zwycięstwa w finale Ligi Narodów UEFA. Był to bez wątpienia impuls, który pozwolił Hiszpanom wierzyć w to, że zmiana pokoleniowa wyjdzie im na dobre.