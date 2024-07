Tego tylko brakowało. Żądają powtórzenia meczu na Euro. Jest komunikat UEFA

Hiszpania pokonała Niemcy 2:1 w meczu, który jeszcze przed pierwszym gwizdkiem określano jako przedwczesny finał . Do wyłonienia zwycięzcy potrzebna była dogrywka. W jej drugiej części ręką we własnym polu karnym zagrał Marc Cucurella . Arbiter nie zdecydował się jednak na podyktowanie "jedenastki" dla gospodarzy turnieju.

W piątek w sieci pojawiła się petycja nawołująca do powtórzenia spotkania. Podpisało się już pod nią blisko pół miliona osób . Liczba popierających żądanie - tyleż brawurowe, co nierealne do spełnienia - wciąż rośnie.

Reprezentacja Niemiec skrzywdzona w półfinale Euro? Klarowne stanowisko UEFA

- Zagranie ręką? Jestem piłkarzem, nie zajmuję się tym. Sędziowie powiedzieli, że to nie była ręka i szanuję ten werdykt. To oni muszą się odważyć i podjąć decyzję. My również moglibyśmy się skarżyć na to, że Kroos powinien dostać wcześniej kartkę i zostać wyrzucony z boiska. Sędziowie to też ludzie i muszą podejmować szybkie decyzje. Futbol to gra błędów i dobrych decyzji - oznajmił hiszpański defensor.