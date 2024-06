Według informacji "Bildu", wszystko wskazuje na to, że na jego macierzystym stadionie trener reprezentacji Niemiec Julian Nagelsmann po raz pierwszy wprowadzi napastnika BVB do wyjściowej jedenastki. Nicklas Fullkrug powinien wykorzystać swoją grę głową, by zapewnić sobie przewagę w polu karnym. Ma też utrzymywać piłkę, chroniąc ją przeciwko gigantycznym Duńczykom, by potem dostarczyć ją do czarodzieja w linii pomocy - Jamala Musiali

~ pisze "Bild" w swoim sobotnim wydaniu