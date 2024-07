Szymon Marciniak odstawiony, Anglicy już wzięli się za temat. "Niestosowny komentarz"

Francois Letexier oddalił zarzuty. "Bez złych intencji, źle mnie zrozumiał"

Ostatecznie Euro 2024 zakończy się dla arbitra z Płocka z dwoma meczami na koncie . Wprawdzie Polak będzie tym "czwartym", czyli sędzią technicznym, ale cały splendor spłynął na Francuza Francoisa Letexiera . To właśnie ten 35-letni arbiter będzie głównym arbitrem meczu finałowego Hiszpania - Anglia, który już w najbliższą niedzielę 14 lipca odbędzie się w Berlinie. Zbigniew Boniek wiedział, co w trawie piszczy ...

Wydarzenia, o których mowa, rozegrały się w grudniu ubiegłego roku przy okazji meczu Reims z Lens w Ligue 1. I miały dwóch bohaterów. Jednym z nich był rzeczony Francois Letexier, a drugim ówczesny trener Stade de Reims, Belg Will Still. I to właśnie szkoleniowiec miał oskarżyć Francuza o "niestosowne komentarze" na temat potencjalnego transferu tego menedżera do Sunderlandu. Otóż Still miał być przymierzany do objęcia ekipy "Czarnych Kotów" w Premier League, z czego ostatecznie nic nie wyszło.