Szubienice na ulicach Berlina, głośna manifestacja. "Unia Europejska musi działać"

Euro 2024. Manifestacja w Berlinie. Na ulicach miasta stanęły szubienice

Zgromadzenie odbyło się na placu Bebelplatz, położonym kilometr od Bramy Brandenburskiej i przyciągnęło sporą liczbę uczestników. Organizatorzy postanowili przemówić do nich oraz do przechodniów sugestywnymi obrazami. I tak oto na ulicach stanęły szubienice oraz wizerunki ofiar, które zginęły w protestach. Te zostały wywołane w Iranie między innymi przez śmierć Mahsy Amini w areszcie policyjnym we wrześniu 2022 r.