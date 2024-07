Szokujące doniesienia. To działo się po meczu Niemców, asystent wtargnął do sędziego

6 lipca zakończyła się przygoda reprezentacji Niemiec na Euro 2024 . Za naszą zachodnią granicą z tego powodu panuje istna żałoba. Podopieczni Juliana Nagelsmanna po fazie grupowej byli przecież wymieniani jako jeden z głównych faworytów do końcowego triumfu. "Die Maanschaft" w pierwszej fazie zachwyciła zwłaszcza rozbiciem Szkotów na otwarcie zmagań. Później sięgnęła po przekonujący triumf z Węgrami. Postraszyła ją tylko Szwajcaria , remisując 1:1. W 1/8 finału gospodarze zmierzyli się z Duńczykami. Skandynawowie postawili też trudne warunki, lecz przegrali 0:2 i wybrali się do domu.

W Niemczech nadzieje kibiców na triumf rosły wraz z każdym kolejnym meczem. Także i przed pojedynkiem ćwierćfinałowym z Hiszpanami fani co rusz śpiewali o tym, że niebawem kadrę czeka mecz w Berlinie. To właśnie na Stadionie Olimpijskim poznamy nowego mistrza Starego Kontynentu. Marzenia milionów fanów zza naszej zachodniej granicy prysnęły jednak niczym bańka mydlana we wspomnianym starciu z rywalami z Półwyspu Iberyjskiego.