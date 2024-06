Szok na start, Cristiano Ronaldo nie wierzył. Szalony początek Gruzji [WIDEO]

Reprezentacja Portugalii, wygrywając drugi mecz fazy grupowej z Turcją 3:0, zapewniła sobie nie tylko wyjście do fazy pucharowej imprezy, ale też wygranie swojej grupy. W związku z tym selekcjoner Roberto Martinez mógł pozwolić sobie na szereg zmian w trzecim meczu grupowym z Gruzją.

To oczywiście oznaczało wielką szansę dla reprezentacji prowadzonej przez Willy'ego Sagnola. Ta, aby marzyć o awansie, musiała Portugalię pokonać. Jasne było jednak, że nawet mimo ośmiu zmian w składzie, to Portugalia była wielkim faworytem do wygrania, na boisku bowiem od początku był głodny zwycięstw i goli Cristiano Ronaldo.