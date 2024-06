Szok, FC Barcelona gotowa sprzedać gwiazdę Euro. To byłaby sensacja

FC Barcelona poprzedni sezon zakończyła bez choćby jednego trofeum. Niewiele też było pozytywów indywidualnych w kadrze pierwszego zespołu. Piłkarzy, którzy grali na swoim optymalnym poziomie można raczej policzyć na palcach jednej ręki. Z pewnością do tego grona można zaliczyć Julesa Kounde, który zaczynał jako stoper, a kończył jako prawy obrońca. Drugim z takich graczy niewątpliwie był Ilkay Gundogan , który przez cały sezon prezentował stabilną i wysoką formę.

Niemiec trafił do klubu ubiegłego lata, jako wolny piłkarz i zdecydowanie się sprawdził. Doświadczony środkowy pomocnik dowodził środkiem pola i robił to w znakomitym stylu. Niewielu było w klubie zawodników, którzy mogliby pozwolić się tak stabilną formą. Dodatkowo Gundogan grał praktycznie wszystko . Gdy tylko był dostępny, Xavi zawsze na niego stawiał. Śmiało można nazwać Niemca przedłużeniem ręki trenera, który już się z "Dumą Katalonii" pożegnał.

Ilkay Gundogan może odejść z FC Barcelona. Szokujące wieści z Katalonii

Mogłoby się więc wydawać, że w nowy sezon znów FC Barcelona wejdzie z Gundoganem na "kierownicy" i nie byłoby w tym nic dziwnego, bo Niemiec niewątpliwie w nowych barwach się sprawdził. Aktualnie środkowy pomocnik wspólnie z Tonim Kroosem zachwyca na mistrzostwach Euro 2024 we własnym kraju i wprowadził już Niemców do fazy pucharowej tej imprezy. Jak się jednak okazuje, jego przyszłość w Katalonii wcale nie jest taka pewna, a to związane jest z sytuacją finansową klubu.