W pierwszym czwartkowym meczu mistrzostw Europy w Niemczech mierzyły się ze sobą Serbia oraz Słowenia, a poprzednie dni udowodniły, że spotkania rozpoczynające się o godzinie 15:00 potrafią dostarczyć bardzo dużo emocji. Na to też liczyli wszyscy kibice zgromadzeni na trybunach stadionu w Monachium. Przez długi czas wydawało się jednak, że będzie to pierwszy bezbramkowy remis na tym turnieju. Sytuacja zmieniła się w 69. minucie, gdy gola strzeliła Słowenia, a w doliczonym czasie gry na 1:1 wyrównał Luka Jović, doprowadzając stadion do szaleństwa.