Szaleństwo, ludzie wyszli na ulice. Sensacja na Euro 2024, debiutant napisał historię

Gruzja lepsza od Portugalii. Debiutant zagra w fazie pucharowej Euro 2024

W tej samej grupie co Czesi znaleźli się Gruzini. I to właśnie oni sprawili nie lada sensację, wyrzucając eliminacyjnych rywali Polaków za burtę. Podopieczni Willy’ego Sagnola dostali delikatny prezent od Portugalczyków, którzy pewni pierwszego miejsca, wyszli na boisko w mocno przemodelowanym składzie. Efekt nadszedł już po zaledwie dwóch minutach gry. Antonio Silva zachował się nieodpowiedzialnie, podał wprost pod nogi Georgesa Mikautadze . 23-latek pognał na bramkę, następnie dograł piłkę do Khvichy Kvaratskheli, a ten idealną okazję zamienił na bramkę.

Faworyci zaczęli się frustrować, w ich szeregi wkradły się dodatkowe nerwy. Doskonale było to widać po zachowaniu Cristiano Ronaldo. Gwiazdor za niesportowe zachowanie otrzymał nawet żółtą kartkę i to już w pierwszej połowie. Gdy piłkarze schodzili na przerwę jeszcze demonstrował sędziemu, że w jednej z akcji rywal trzymał go za koszulkę. Czy sfrustrowani Portugalczycy zagrali lepiej po kwadransie odpoczynku? Nic z tych rzeczy. Gruzini wywalczyli rzut karny, Georges Mikautadze podwyższył prowadzenie na 2:0 i wynik nie uległ zmianie aż do ostatniego gwizdka arbitra.