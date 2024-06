Straszne sceny na Euro. Rodzina piłkarza przeżyła dramat, pilne wieści od ojca

Mecz Węgry - Szkocja był bardzo ważny zarówno dla jednej, jak i drugiej ekipy . Oba zespoły po niezbyt dobrym początku turnieju potrzebowały punktów niczym tlenu. W minimalnie lepszej sytuacji znajdowali się Wyspiarze, którzy zremisowali ze Szwajcarami i nawet identyczny wynik w starciu z Madziarami przy innych korzystnych rezultatach mógłby dać im przepustkę do 1/8 finału. Bratankowie Polaków, aby grać dalej, musieli koniecznie wygrać i to najlepiej jak najwyższą różnicą bramkową. Ich bilans małych "oczek" był bezlitosny, wynosił zaledwie -4.

Mnóstwo postronnych kibiców liczyło więc na mecz walki i z tego powodu wybrało właśnie pojedynek w Stuttgarcie zamiast konfrontacji lepszych piłkarsko Niemców ze Szwajcarami. Czy się zawiedli? Śmiało można powiedzieć, że tak. Ciekawie zrobiło się, dopiero gdy arbiter doliczył aż dziewięć minut do podstawowego czasu gry. Wtedy atakowali jak nie jedni, to drudzy. Któryś z golkiperów skapitulował dopiero w ostatniej akcji starcia. Do piłki dopadł Kevin Csoboth, który posłał strzał w kierunku bramki i pokonał Angusa Gunna. W sektorze węgierskich fanów rozpoczęła się ogromna euforia. Ich ulubieńcy zachowali szanse dalszej gry w turnieju.