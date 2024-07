Strach w Anglii przed ćwierćfinałem Euro. UEFA podjęła decyzję, surowa kara

Bellingham zagra ze Szwajcarią. UEFA podjęła decyzję

Jak się jednak okazało, mecz ze Słowacją zdecydowanie do łatwych nie należał. Anglicy przez jego zdecydowaną większość przegrywali 0:1 i nie stwarzali praktycznie żadnego zagrożenia pod bramką rywali. Dopiero w doliczonym czasie gry drużyna dowodzona przez Southgate'a zaczęła realnie atakować i jeden z autów przyniósł wymarzonego gola. Piłka trafiła do Jude'a Bellinghama, który złożył się do przewrotki i wpakował piłkę do siatki. Po golu wykonał gest, który UEFA uznała za obsceniczny i wszczęto dochodzenie w tej sprawie.