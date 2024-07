Stało się, znamy drugiego finalistę Euro 2024. Zdecydował gol w końcówce

Euro 2024. Błyskawiczny gol dla Holandii, Anglicy odpowiedzieli po rzucie karnym

W przerwie doszło do dwóch roszad. W ekipie holenderskiej Wout Weghorst zastąpił Donyella Malena, a u Anglików Luke Shaw wszedł w miejsce Kierana Trippiera. W przeciwieństwie do składów, nie zmieniał się jednak obraz gry. Wciąż dłużej przy piłce utrzymywała się Anglia, lecz sytuacji bramkowych - i to po obu stronach - po prosto brakowało.

Z czasem to Holendrzy zyskali optyczną przewagę, przynajmniej jeśli chodzi o liczbę wymienianych podań. Przełożyło się to na sytuację z 77. minuty, gdy Xavi Simons uderzył celnie, ale zbyt lekko. I wynik wciąż pozostawał bez zmian.

Wiemy, kto zagra z Hiszpanią w finale Euro 2024. Gol w końcówce przesądził

"Co się odwlecze, to nie uciecze" - mogli sobie jednak pomyśleć Anglicy. Bo niemal równo z upływem 90. minuty podanie w pole karne otrzymał Ollie Watkins, który płaskim strzałem tuż przy słupku pokonał bramkarza, doprowadzając do euforii brytyjskich kibiców i otwierając swojej kadrze drzwi do wielkiego finału Euro 2024. To Anglia zagra więc już w niedzielę na Stadionie Olimpijskim w Berlinie z Hiszpanią o tytuł najlepszej reprezentacji na Starym Kontynencie.