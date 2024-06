Wiele uwag odnośnie do pracy Szymona Marciniaka mieli włoscy dziennikarze po meczu ze Szwajcarią. Podopieczni Luciano Spallettiego przegrali 0:2 i choć pretensje w mediach powinno kierować się przede wszystkim do piłkarzy, oberwało się polskiemu zespołowi sędziowskiemu. "To były wątpliwe decyzje" - napisano w "sport.virgillo.it".

