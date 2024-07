Skandaliczne zachowanie bohatera Euro. To miało być święto. W sieci huczy

Poniedziałek był w Hiszpanii dniem wielkiej fety. "La Furia Roja" wróciła do kraju i od razu przystąpiła do świętowania tytułu piłkarskiego mistrza Europy. W części oficjalnej zawodnicy odwiedzili króla Filipa VI, a także premiera Pedro Sancheza. W trakcie wizyty u szefa rządu nie obyło się bez zgrzytu. Dani Carvajal podał rękę politykowi, ale demonstracyjnie odwrócił od niego wzrok. Odczytano to jako demonstrację pogardy. Wideo z tym incydentem momentalnie stało się viralem.