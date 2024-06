Skandaliczne sceny, tak żegnają się z Euro. Rzucali w policjantów czym popadnie

Serbia już pożegnała się z Euro 2024. Zajęła ostatnie miejsce w grupie C, a na zakończenie bezbramkowo zremisowała z Danią w Monachium. Zanim jednak doszło do tego meczu, to w centrum miasta starli się fani "Orłów" z niemiecką policją. Zajścia miały miejsce na placu Mariackim, gdzie zgromadziło się około 5000 kibiców reprezentacji Serbii.