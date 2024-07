Skandal tuż po meczu. Koszmarne sceny. Gwiazdor aż skrzywił się z bólu

Tegoroczne mistrzostwa Europy są naznaczone przez fatalne z organizacyjnego punktu widzenia sytuacje, w których niektórzy "niesforni" fani wbiegają na murawę. Problem ten dotknął między innymi Cristiano Ronaldo. To on bowiem często był "adresatem" wizyt kibiców. A jedna z nich mogła zakończyć się fatalnie.

Po meczu z Gruzją jeden z kibiców był tak zdesperowany, by zobaczyć z bliska swojego idola, że niemal... wskoczył na niego, zeskakując z trybun . To mogło skończyć się fatalnie dla pięciokrotnego triumfatora Złotej Piłki. Na szczęście stewardzi ostatecznie stanęli wówczas na wysokości zadania.

Już podczas meczu jeden z kibiców zdołał wbiec na murawę. Do incydentu doszło w 59. minucie spotkania . Jeden z fanów wtargnął wówczas na boisko i zaczął biec w stronę Kyliana Mbappe, trzymając w ręku telefon. W pościg za nim ruszyli pilnujący porządku stewardzi. Nie mogli jednak go dogonić aż do chwili, gdy ten w końcu stanął przy kapitanie reprezentacji Francji, chcąc zrobić sobie z nim wspólne zdjęcie.

To jednak nie był koniec zamieszania. Do kolejnej jego odsłony doszło już po końcowym gwizdu arbitra, gdy Hiszpanie mogli już świętować awans do finału mistrzostw Europy. Jeden z fanów postanowił do nich dołączyć. W pogoń za nim ruszyli ochroniarze i stewardzi.