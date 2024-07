Skandal na Euro, haniebne sceny przed meczem. Są pierwsze aresztowania

Do skandalicznych i obrzydliwych scen doszło na jednej ulic Dortmundu przed półfinałem Euro 2024. Do internetu wyciekło nagranie, na którym widać starcie kibiców Holandii i Anglii. Wyglądało to naprawdę przerażająco, a osobnicy ubrani w pomarańczowe barwy nie żartowali. W kierunku Brytyjczyków chowających się wewnątrz meksykańskiego baru przy ulicy Kleppingstrasse 20 zaczęły latać krzesła, a nawet szklane butelki. Tam naprawdę mogło dojść do ogromnej tragedii.