Skandal na Euro. Były piłkarz klubu Ekstraklasy pobił się z kibicem

Reprezentacja Serbii przez wielu była typowana na "czarnego konia" Euro 2024. Tymczasem piłkarze z Bałkanów zupełnie rozczarowali. W pierwszym meczu przegrali 0:1 z Anglią, za co akurat nie można było mieć do nich pretensji. Za to w kolejnych meczach odnieśli dwa remisy, a zwłaszcza remis 0:0 w decydującym starciu z Danią z pewnością sprawił jeszcze większy zawód kibicom, bo kadra odpadła z turnieju. Jak donoszą serbskie media, jeden z piłkarzy postanowił się do tego starcia "przygotowywać" w barze, gdzie doszło do bójki z kibicem.

Sceny na Euro 2024. Vanja Milinkovic Savić pobił się z kibicem

Z informacji podawanych przez serbski portal Telegraf wynika, że inicjatorem bójki był Vanja Milinkovic-Savić, czyli były bramkarz Lechii Gdańsk , a obecnie włoskiego Torino. Wszystko zaczęło się od tego, że Dragan Stojković pomiędzy meczami ze Słowacją i Dania dał zawodnikom dzień wolny. Ci postanowili go wykorzystać w różny sposób. Jedni spędzali go z rodziną, inni wybrali po prostu odpoczynek, a Vanja Milinkovic-Savić wybrał się do baru.

Telegraf twierdzi, że bramkarz reprezentacji Serbii wszedł do monachijskiego baru, gdzie często występują muzycy z Serbii. W środku rozpoznał go jeden z kibiców, który rzucił do 27-latka: "Co tu robisz? Powinieneś być na kwarantannie, a Ty pijesz!". To rozzłościło Milinkovicia-Savicia, który przeklął fana, a następnie do niego podszedł i miał go uderzyć. Na sytuację natychmiast zareagowała ochrona baru i doszło do szarpaniny, aż we wszystko włączył się sam właściciel lokalu.