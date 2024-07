Sensacyjny zwrot akcji. Francuzi świętują dwa dni przed półfinałem Euro

Tąpnięcie we francuskiej polityce nastąpiło tuż po wyborach do Parlamentu Europejskiego. Po zwycięstwie skrajnie prawicowego Zjednoczenia Narodowego prezydent Emmanuel Macron rozwiązał krajowy parlament i zarządził przyspieszone wybory. W I turze co trzeci Francuz zagłosował na formację Marine Le Pen, co zwiastowało jej końcowy sukces.