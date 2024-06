Gruzini prowadzili do przerwy i bliscy byli sprawienia gigantycznej sensacji na EURO 2024. Choć ostatecznie zremisowali z Czechami 1:1, mimo wszystko rezultat należy uznać za sensacyjny. Był to pierwszy w historii punkt wywalczony na mistrzostwach Europy przez Gruzję. Jakby tego było mało, w sobotnim starciu w Hamburgu padł jeszcze jeden rekord. Giorgi Mamardashvili osiągnął coś, co jeszcze nigdy nie miało miejsca w historii EURO.