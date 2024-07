Selekcjoner Hiszpanów zapisał się w historii. Nikt dotąd tego nie zrobił

Euro 2024 zdominowane przez reprezentację Hiszpanii

Futbol czasem okazuje się jednak sprawiedliwy. Według wielu postronnych kibiców poziom piłkarski Euro 2024 zawiódł, a już na pewno obniżył się pod koniec fazy grupowej. Zmęczenie arcydługim sezonem - podlane kiepskimi decyzjami selekcjonerów - sprawiło, że murowani kandydaci, tacy jak Francuzi czy Anglicy, postawili na styl skrajnie pragmatyczny, ciężki dla oka. Pewnie, zdarzały się takie historie, jak ta Turków czy Gruzinów, ale nie były to kadry, które realnie mogły marzyć o sięgnięciu po trofeum. Aż do ćwierćfinałów eksperci byli zgodni: najlepsze ekipy na mistrzostwach to Niemcy i Hiszpania. Te spotkały się w "przedwczesnym finale", a gospodarze musieli uznać wyższość swoich rywali po golu Mikela Merino w dogrywce.