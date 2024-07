Sędziowski zwrot akcji przed półfinałami. Ważne wieści ws. Szymona Marciniaka

Do zakończenia Euro 2024 pozostały już tylko trzy mecze. Trudno wyobrazić sobie, aby Szymon Marciniak, który sędziował finał mistrzostw Świata w 2022 roku i jest postrzegany za absolutnie topowego arbitra na Starym Kontynencie, nie otrzymał żadnego z nich.

W pierwszym półfinale mistrzostw Europy zmierzą się reprezentacja Hiszpanii i Francji . Spekulowano, że rozjemcą tego spotkania może być właśnie Szymon Marciniak . Tak się jednak nie stało. Wiadomo już, że sędzią tego wielkiego hitu będzie Słoweniec Slavko Vincić, który w mediach był przymierzany do drugiego półfinału. Doszło więc do zwrotu akcji, który dla Polski może mieć bardzo ciekawe zakończenie.

Marciniak wciąż w grze o finał. Nie poprowadzi meczu Hiszpania - Francja

Dla 44-letniego Słoweńca będzie to trzeci występ na Euro 2024 . Wcześniej prowadził spotkania Hiszpania - Włochy (1:0) oraz Węgry - Szwajcaria (1:3). W fazie pucharowej jednak do tej pory nie prowadził żadnego meczu.

To właśnie ten arbiter sędziował finał Ligi Mistrzów, który odbył się 1 czerwca. Real Madryt pokonał wówczas Borussię Dortmund 1:0. Wygląda więc na to, że jest to szczęśliwy sędzia dla Hiszpanów. Czy i tym razem tak będzie? Przekonamy się 9 lipca - początek meczu Hiszpania - Francja o godzinie 21:00 czasu polskiego.