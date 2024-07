Przed nami finał Euro 2024. Olśniewająca Hiszpania kontra rozczarowująca Anglia

Niedzielny finał zapowiada się pasjonująco. Zmierzą się w nim dwie europejskie potęgi, przy czym ich drogi na Olympiastadion zdecydowanie się od siebie różniły. Reprezentacja Hiszpanii jechała na Euro 2024 jako wielka niewiadoma. Nawet na Półwyspie Iberyjskim mało który ekspert wierzył choćby w powtórzenie sukcesu sprzed trzech lat, gdy "La Roja" odpadła dopiero w półfinale. A jednak Luis de la Fuente złożył w Niemczech maszynę do wygrywania . Hiszpanie wygrali wszystkie sześć spotkań (przeciwko Niemcom potrzebowali do tego dogrywki), prezentując miły dla oka, ofensywny futbol . Mówimy o najskuteczniejszej drużynie turnieju, bo strzeliła łącznie aż 13 bramek, tracąc zaledwie trzy. Po drodze "La Roja" wypunktowała choćby świetnie prezentujących się gospodarzy czy uznawanych za jednego z faworytów Euro 2024 Francuzów.

Innym kandydatem do złota przed startem mistrzostw była reprezentacja Anglii. Jak się okazało, eksperci mieli rację, bo Gareth Southgate wprowadził "Synów Albionu" do drugiego finału czempionatu kontynentalnego z rzędu. Faktem pozostaje jednak to, że aż do ćwierćfinału oglądanie gry Anglików było raczej przykrą koniecznością, niż frajdą. Tylko szczęśliwemu zakończeniu równoległego spotkania udało im się zająć pierwsze miejsce w swojej grupie. Następnie przyszły męczarnie ze Słowacją i Szwajcarią, choć przeciwko Helwetom wyspiarzom udało się przełamać klątwę rzutów karnych.