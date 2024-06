Remis, który nic nie dał. Mieli być "czarnym koniem", a właśnie odpadli z Euro

Dania kontra Serbia. Pierwsza połowa nie zachwyciła

Dopiero po około pół godziny gry Serbowie "przebudzili" się i zaczęli nieco naciskać na przeciwników, ale nadal bez poważnego zagrożenia dla Kaspera Schmeichela. W 33 minucie mocnego uderzenia spróbował Rasmus Hojlund, ale Predrag Rajković bez problemów zdołał zatrzymać jego strzał. Do przerwy już nic ciekawego się nie wydarzyło. Obie ekipy zeszły do szatni przy bezbramkowym remisie.

To koniec. Serbia dopada z Euro 2024. Dania z awansem

Po powrocie do gry Dania i Serbia podkręciły tempo. Przez pierwsze kilkanaście minut drugiej połowy było jednak sporo niedokładności i chaosu. W 55 minucie znów padł nieuznany gol , ale tym razem jego autorami byli piłkarze z Bałkanów. Luka Jović otrzymał prostopadłe zagranie, a następnie nabił obrońcę tak, że piłka wpadła do bramki. Jak się jednak okazało, napastnik w momencie podania był na spalonym i trafienie nie mogło zostać uznane.

W 90 minucie przed szansą na gola stanął Dusan Vlahović, jednak przeniósł piłkę nad poprzeczką. Gdyby trafił, wówczas Serbia grałaby dalej, a tak to napastnik Juventusu wraz z kolegami podzielił los Polski i w najbliższych godzinach wróci do kraju. Do końca spotkania nie padła żadna bramka i drużyna, która miała być "czarnym koniem", już na fazie grupowej zakończyła swój udział w Euro 2024. Dania za to awansowała do fazy pucharowej z tabeli najlepszych drużyn z trzecich miejsc.