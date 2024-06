Przerwany mecz w Dortmundzie! Sędzia nie miał wyjścia. Koszmar

Była 35. minuta meczu Niemcy - Dania, gdy sędzia zmuszony został do przerwania meczu. W Dortmundzie pogoda nagle zaczęła przypominać apokalipsę. Rozszalał się wiatr, grzmiało, trzaskały pioruny. Do tego nad stadionem przeszła ogromna ulewa. Arbiter zaprosił piłkarzy do szatni, by przeczekali tam pogodowy armagedon.