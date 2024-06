"Przedwczesny finał" na Euro 2024? To się naprawdę może wydarzyć, wystarczy krok

26 czerwca to dzień zakończenia zmagań grupowych na Euro 2024 - i już teraz z pewnością można powiedzieć, że wyklarowało się kilku mocnych kandydatów do sięgnięcia po trofeum na tym turnieju. Wśród faworytów - z różnych powodów - są chociażby reprezentacje Hiszpanii i Niemiec, a te... mają szansę na to, by spotkać się w drabince fazy pucharowej relatywnie szybko. Czy czekać nas będzie "przedwczesny finał" czempionatu?