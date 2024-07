W Cucurellę wierzył tylko selekcjoner. Piłkarz Chelsea FC odpłacił się za zaufanie

I to zupełnie niespodziewanie, bo przecież w barwach chimerycznej Chelsea FC był zaledwie rezerwowym. Selekcjoner ujrzał jednak w 25-latku ogromny potencjał w grze obronnej, co wykorzystał na przestrzeni Euro 2024. Cucurella odpoczywał tylko w ostatnim starciu fazy grupowej przeciwko Albanii, podczas którego trener dał szansę rezerwowym. Poza tym lewy defensor opuścił boisko przedwcześnie tylko raz, gdy przeciwko Gruzji zmieniono go w 66. minucie. Poza tym grał wszystko - od deski do deski.