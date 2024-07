Słowacy byli o 85 sekund od wywalczenia awansu do ćwierćfinału, ale po raz kolejny świetnie w polu karnym odnalazł się Jude Bellingham i uratował "Synów Albionu" od klęski, doprowadzając do dogrywki . Tam piłkarze Garetha Southgate'a pokazali taki styl, jaki powinni przez cały mecz - pełną dominację nad rywalem. Harry Kane w 95. minucie trafił na 2:1, co poskutkowało przepustką do kolejnej rundy.

