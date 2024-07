Portugalia za burtą Euro, a tu takie słowa mediów o Ronaldo. Mogło zaboleć

To koniec Euro 2024 dla reprezentacji Portugalii , która w ćwierćfinale została zatrzymana przez Francję , choć z przebiegu gry należałoby stwierdzić, że w zasadzie oba zespoły zatrzymały się wzajemnie pod kątem oferowanego stylu w porównaniu z możliwościami personalnymi. Mimo że na boisku biegały takie gwiazdy jak Kylian Mbappe, Cristiano Ronaldo , Antoine Griezmann, Bruno Fernandes czy Bernardo Silva, to spotkanie było ciekawe tylko krótkimi momentami.

Ktoś musiał jednak awansować do półfinału, o losach rywalizacji zadecydowały rzuty karne, które akurat "Trójkolorowi" wykonywali doskonale. Wygrali 5:3, a jedyna zepsuta "jedenastka" należała do Joao Felixa w trzeciej kolejce. Podopieczni Didiera Deschampsa we wtorkowym półfinale zagrają z Hiszpanią i raczej nie będą faworytami ekspertów.