Polska o krok od niechlubnego rekordu. To pierwsza sytuacja w dziejach

Wtedy to, podczas debiutu biało-czerwonych na dużych imprezach piłkarskich w 1938 roku trafiła nam się Brazylia. Tylko ona, bowiem przed wojną mistrzostwa świata rozgrywano głównie w formie play-off. Przegrywający odpadał i dla połowy ekip mundial kończył się po zaledwie jednym meczu. Tak było właśnie z Polakami. Wylosowali Brazylię, którą już wtedy uważano za jednego z faworytów. Po dramatycznym meczu zremisowaliśmy w regulaminowym czasie 4:4, aby przegrać po dogrywce 5:6 i odpaść.

Legendarny był to mecz, ale jednak przegrany i zaliczanie go w poczet starć bez porażki, gdyż doszło do dogrywki, byłoby sporym nadużyciem.