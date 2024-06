Duńczycy z niedosytem podeszli do najważniejszej części Euro 2024. Skandynawowie w grupie nie wygrali choćby jednego meczu i niewiele brakowało, by już po trzech spotkaniach pożegnali się z kontynentalnym czempionatem. Kibiców najbardziej musiały niepokoić remisy ze Słowenią oraz Serbią. Oba te zespoły były jak najbardziej do pokonania. Fani nie tracili jednak nadziei na sukces i tłumnie przybyli do Dortmundu. Wieści mówiły o ponad dziesięciu tysiącach piłkarskich sympatyków w czerwonych koszulkach obecnych na trybunach.

