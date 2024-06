Polak pojechał do Berlina i hit! Szedł ulicą i wbił szpilkę Austriakom

Podopieczni Michała Probierza od porażki z Holandią rozpoczęli Euro 2024. Pomimo braku choćby jednego punktu do tabeli, w kraju nad Wisłą kibice są dumni z "Orłów", którzy do starcia z wyżej notowanym rywalem przystąpili bez Roberta Lewandowskiego w składzie. Snajper FC Barcelona nabawił się urazu tuż przed wylotem do naszych zachodnich sąsiadów, opuszczając boisko po nieco ponad trzydziestu minutach towarzyskiego grania z Turcją. "U Roberta Lewandowskiego doszło do naderwania mięśnia dwugłowego uda, które wykluczy go z udziału w pierwszym meczu turnieju. Robimy wszystko, by Robert mógł zagrać w drugim spotkaniu, przeciwko Austrii" - brzmiał oficjalny komunikat.

Reklama